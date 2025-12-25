ЗАГС Челябинской области опубликовал график работы в новогодние праздники

Прием граждан будет идти 31 декабря и несколько дней в начале январе

Появился график приема граждан органами ЗАГС Челябинской области. По вопросам регистрации или расторжения брака, рождения ребенка, смерти, а также для получения повторного свидетельства или справки и других услуг можно обратиться в любое учреждение, независимо от места прописки.

31 декабря уходящего 2025-го работают Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области, отдел ЗАГС Центрального района Челябинска, специализированный отдел ЗАГС Челябинска и отдел ЗАГС администрации Магнитогорска (и там, и там примут для регистрации смерти), отделы ЗАГС муниципальных округов и районов Челябинской области.

2 января Нового, 2026 года будут открыты двери специализированного отдел ЗАГС Челябинска. Там регистрируют факт смерти.

4 января работают Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области, специализированный отдел ЗАГС Челябинска и отдел ЗАГС администрации Магнитогорска (по вопросам регистрации смерти), отделы ЗАГС Ленинского и Правобережного районов Магнитогорска, а также отделы ЗАГС муниципальных округов и районов Челябинской области.

6 января в Челябинске примут специализированный отдел ЗАГС (регистрация смерти) и отдел ЗАГС Ленинского района.

8 января будут работать Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области, специализированный отдел ЗАГС Челябинска и отдел ЗАГС администрации Магнитогорска (регистрация смерти), а также отделы ЗАГС муниципальных округов и районов региона.