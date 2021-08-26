Задержатся ли в Челябинской области дожди и грозы

Челябинский Гидрометцентр дал прогноз на остаток недели

Погода на Южном Урале меняется. Так, в четверг, 25 августа, в некоторых районах Челябинской области впервые за долгое время температура опустится ниже +30 градусов. Кроме того, пройдут дожди и грозы, сообщает Челябинский Гидрометцентр.

К выходным температура воздуха в городах и районах Челябинской области упадет на 10-15 градусов. Дневные температуры опустятся до +17...+22 градусов, а ночные до +8...+13. А дожди с грозами синоптики обещают, как минимум на три дня: на четверг, пятницу и субботу.

«Все дожди ожидаются кратковременные, небольшие, но с грозами», — говорят в Гидрометцентре.

Ранее синоптики рассказали о причинах аномально жаркого лета и заявили, что в будущем сорокаградусная жара в Челябинской области станет нормой.