Задержаны подозреваемые в похищении Семена Тютюева у магазина «Лента»

Мужчина исчез в феврале, его искали родные и полиция.

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Правоохранители задержали подозреваемых в похищении челябинца Семена Тютюева, который пропал 21 февраля после того, как ушел за покупками. Поздним вечером он отправился в «Ленту» на Академика Сахарова, затем встретился с неизвестным, сел в его машину и пропал.

«Уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя города Челябинска, которое было возбуждено в феврале этого года, прекращено в связи с тем, что местонахождение его было установлено. Было возбуждено уголовное дело по факту его похищения. Лиц, подозреваемых в совершении данного преступления, задержали. Это жители республики Крым, они задержаны, в данный момент с ними проводятся оперативно-следственные мероприятия», — прокомментировал руководитель СО Центральному району Евгений Бабич.

Напомним, после исчезновения Тютюева СК возбудил уголовное дело по факту убийства. В начале марта он нашелся, мужчину задержали в аэропорту, когда он возвращался из Москвы.