Задержанный в Усть-Катаве поезд на Белгород продолжил движение

В ЮУЖД подтверждают, что пассажирский состав задержали для проведения оперативных мероприятий

Пассажирский поезд № 123 «Новосибирск — Белгород», задержанный на станции Усть-Катав 22 февраля, благополучно продолжил путь. Железнодорожники принимают все меры. Чтобы сократить вынужденное отставание от графика, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ЮУЖД.



Напомним, 22 февраля появилась информация, что следовавший в Белгород пассажирский поезд был задержан на станции Усть-Катав. Пассажиры покинули вагоны и были временно размещены в здании вокзала.

Как уточнили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, причиной задержки поезда стали оперативные мероприятия, проводимые правоохранительными органами. Общее время задержки составило 4 часа 20 минут. Вечером 22 февраля поезд продолжил свой путь.

На момент публикации материала, по данным сервиса «Яндекс. Расписания» поезд миновал станцию Сызрань. В пути он будет находиться еще чуть более суток.