Задержанный в Челябинске самолет на Махачкалу вылетел с опозданием в шесть часов

Пассажиров вернули в аэропорт после объявленной посадки

Самолет Челябинск — Махачкала, задержанный в аэропорту им. Курчатова в воскресенье, 6 июня, поздно вечером все-таки вылетел в пункт назначения. По информации на электронном табло, борт поднялся в небо в 22:53 накануне.

Самолет авиакомпании Red Wings должен был вылететь из Челябинска в 16:40. Пассажиры прошли на посадку, но в какой-то момент их вернули в здание аэропорта. Авиакомпания заявила, что собирается заменить самолет.

В итоге вылета рейса ИН 1271 пришлось ждать еще шесть часов. Red Wings объяснила задержку модификацией расписания.

На прошлой неделе, 31 мая, Челябинск с рабочим визитом посетил заместитель министра транспорта России Игорь Чалик. Вместе с губернатором Алексеем Текслером он побывал в международном терминале аэропорта имени И. В. Курчатова и оценил выполненные в нем работы по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска через государственную границу.