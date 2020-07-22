«Задержали на автобусной станции»: в приют забрали дочь южноуральца, который не лечится от туберкулеза

Мужчина прятал ребенка и не хотел отдавать органам опеки.

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В Верхнем Уфалее из цыганской семьи изъяли трехлетнюю девочку, отец которой болен открытой формой туберкулеза и отказывается лечиться. Мать малышки умерла, а ее старшую сестру воспитывают приемные родители.

Добивались спасения ребенка через суд. Однако сразу обеспечить безопасные условия не удавалось, — приставам и сотрудникам органов опеки было сложно найти, где ребенок находится. Отца не было ни на одном из адресов, которые были известны. Знакомые и родственники дали понять, что трехлетнюю девочку спрятали и не хотят отдавать. Местный участковый поговорил с мужчиной и, казалось, убедил его, что ребенку нужна помощь врачей, а под присмотром девочке будет лучше. Отец заявил, что согласен, но бабушка увезла ее в соседний район. Тогда бабушку и внучку объявили в розыск.

«Уже под утро следующего дня стало известно, что правоохранители задержали бабушку вместе с девочкой на автобусной станции. Ребенка изъяли и передали в руки представителям органов опеки», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Сейчас девочка находится в детском приюте.