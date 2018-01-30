Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.29 +0.46 69.85 +0.24
Челябинск
сейчас
 
-6 °C
завтра
 
-22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Силовики задержали главу поселения под Челябинском по подозрению во взяточничестве

Силовики задержали главу поселения под Челябинском по подозрению во взяточничестве

Возбуждено уголовное дело, правоохранители разыскивают других пострадавших.
сегодня в 14:16
  |  Общество

Cотрудниками регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при поддержке СОБР задержан руководитель одного из сельских поселений Сосновского района Челябинской области. Раиль Габитов обвиняется в превышении должностных полномочий и взяточничестве. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

По данным следствия, в 2013 году обвиняемый, превышая должностные полномочия, зная об отсутствии у местного жителя прав пользования земельным участком, осуществил выдачу фиктивной выписки из похозяйственной книги о наличии у последнего прав пользования земельным участком площадью 750 квадратных метров в поселке Трубный Сосновского района. В дальнейшем мужчина, не имевший прав на получение земельного участка, зарегистрировал права собственности на него. Преступными действиями обвиняемый причинил ущерб местному бюджету в сумме более 140 тысяч рублей. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК по Челябинской области.

Также следователи установили причастность главы Алишевского сельского поселения Сосновского района к совершению аналогичных преступлений. Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщить в ГУ МВД о противоправных действиях по телефонам: 8 (351) 268-83-00 или 268-89-11.

Общество
Получившего 2-миллионную взятку полицейского ищут в Челябинской области
26.01.2018
Получившего 2-миллионную взятку полицейского ищут в Челябинской области
Общество
Заведующий кафедрой челябинского вуза задержан за взятки
23.01.2018
Заведующий кафедрой челябинского вуза задержан за взятки
Общество
Сотрудника МЧС арестовали за выдачу разрешений на маломерные суда в обмен на взятку
11.01.2018
Сотрудника МЧС арестовали за выдачу разрешений на маломерные суда в обмен на взятку
Общество
Главврач магнитогорской больницы встретит весну под стражей после получения крупной взятки
29.12.2017
Главврач магнитогорской больницы встретит весну под стражей после получения крупной взятки
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Силовики задержали главу поселения под Челябинском по подозрению во взяточничестве
сегодня в 14:16
Силовики задержали главу поселения под Челябинском по подозрению во взяточничестве
Общество
Южноуральский журналист продавал наркотики, чтобы помогать больным детям
сегодня в 12:47
Южноуральский журналист продавал наркотики, чтобы помогать больным детям
Общество
За вредные выбросы оштрафовали челябинскую фабрику
сегодня в 12:44
За вредные выбросы оштрафовали челябинскую фабрику
Общество
Особый противопожарный режим введен в разгар зимы на Южном Урале
сегодня в 12:24
Особый противопожарный режим введен в разгар зимы на Южном Урале
Общество
Порыв трубы в Советском районе превратил Челябинск в Венецию
сегодня в 11:33
Порыв трубы в Советском районе превратил Челябинск в Венецию
Происшествия
ОПГ похитила дизельного топлива на 60 миллионов рублей на Южном Урале
сегодня в 10:53
ОПГ похитила дизельного топлива на 60 миллионов рублей на Южном Урале
Происшествия
Оказавшийся под завалами дома в Кыштыме после взрыва газа мужчина скончался
сегодня в 10:39
Оказавшийся под завалами дома в Кыштыме после взрыва газа мужчина скончался
Происшествия
Убивший товарища златоустовец попытался спрятаться от полиции за мешками с сахаром
сегодня в 09:37
Убивший товарища златоустовец попытался спрятаться от полиции за мешками с сахаром
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна