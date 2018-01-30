/ Силовики задержали главу поселения под Челябинском по подозрению во взяточничестве

Возбуждено уголовное дело, правоохранители разыскивают других пострадавших.

Cотрудниками регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при поддержке СОБР задержан руководитель одного из сельских поселений Сосновского района Челябинской области. Раиль Габитов обвиняется в превышении должностных полномочий и взяточничестве. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

По данным следствия, в 2013 году обвиняемый, превышая должностные полномочия, зная об отсутствии у местного жителя прав пользования земельным участком, осуществил выдачу фиктивной выписки из похозяйственной книги о наличии у последнего прав пользования земельным участком площадью 750 квадратных метров в поселке Трубный Сосновского района. В дальнейшем мужчина, не имевший прав на получение земельного участка, зарегистрировал права собственности на него. Преступными действиями обвиняемый причинил ущерб местному бюджету в сумме более 140 тысяч рублей. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК по Челябинской области.

Также следователи установили причастность главы Алишевского сельского поселения Сосновского района к совершению аналогичных преступлений. Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщить в ГУ МВД о противоправных действиях по телефонам: 8 (351) 268-83-00 или 268-89-11.

