Задания на экзамене для девятого класса впервые в Челябинске распечатают прямо в аудитории

Их пришлют из Москвы по защищенным каналам связи

В начале этой недели, 24 и 25 мая, ученики девятых классов сдают выпускной экзамен по русскому языку. В этом году впервые на Южном Урале полный комплекс экзаменационных материалов высылают в школу по защищенным каналам связи. Все бланки будут распечатаны прямо в аудитории на глазах у детей, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«В Челябинской области полный комплект экзаменационных материалов впервые будет распечатан в аудиториях. Материалы поступают в школу с федерального уровня в электронном виде по защищенным каналам связи, что максимально приближено к проведению ЕГЭ. Сканирование экзаменационных материалов также будет проводиться тут же, в день экзамена. Электронные образы экзаменационных работ будут переданы на обработку и проверку в региональный центр обработки информации Челябинской области», — прокомментировал директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

На экзамен по русскому языку зарегистрировались 34 тысячи 125 девятиклассников. Около 2,5 тысячи выпускников сдают экзамен в форме ГВЭ — это ученики специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также ученики с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды.

Экзамен по русскому языку для девятиклассников представляет собой аудирование и выполнение заданий по прослушанному тексту.

Участники экзамена по русскому языку, написавшие работу 24 мая, смогут ознакомиться с результатами не позднее 7 июня. Те, кто писал экзамен 25 мая, получат результаты не позднее 8 июня.

Резервный срок для сдачи ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку состоится 8 июня.

График сдачи выпускных экзаменов опубликован на нашем сайте.