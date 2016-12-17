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Очередная последовательница «Школьника в болоте» залезла в прорубь

Очередная последовательница «Школьника в болоте» залезла в прорубь
прорубь , фотосессия , школьница
22.12.2016 09:58:53

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Пользователи соцсетей высказали опасения о здоровье юной девушки.

Еще один человек забрался с компьютером в прорубь ради фотосессии в духе «Школьника в болоте». Юная девушка снялась в одном платье, стоя в ледяной воде, и выложила фотографии в социальные сети. Другие пользователи ее поступок не слишком оценили, высказав опасения за здоровье.

Прошлым летом креатив южноуральского школьника и его брата, устроивших фотосессию в болоте набрал вирусную популярность. Спустя полгода у них появились последователи — уже второй человек забрался в прорубь, прихватив с собой компьютер и устроив фотосессию. Снимок девушка выложила в социальные сети, в ту же группу «Как я встретил столбняк», где начал набирать свою славу «Школьник в болоте».

— Когда нет хаты на Новый год, даже чтобы просто посидеть за компом, — подписала свой снимок автор фотографии Наташа Курнаева.

Администратор группы отметил, что идея залезать в прорубь, пародируя южноуральского школьника, уже переросла в флешмоб. Пользователи высказали свои опасения за здоровье девушки и ее репродуктивную функцию в будущем. Однако свою тысячу «лайков» героиня фотосессии собрала.

Напомним, братья Алексей и Игорь Назаровы из Челябинской области проснулись знаменитыми после того, как опубликовали в популярном интернет-сообществево «ВКонтакте» оригинальную фотосессию, которая мгновенно разлетелась на мемы. На фотографиях школьник в костюме сидит за рабочим столом, на котором находятся лист бумаги, ноутбук, ручка и органайзер. А нетривиальности кадру придает тот факт, что все это расположилось посреди зеленого болота. Сделан снимок был недалеко от поселка Южный Горняк Яраткуловского сельского поселения Аргаяшского района. Свой фотопроект ребята назвали «Офисная рутина», однако в сети серия снимков стала известна как «Школьник в болоте». В начале декабря блогер из Кривого Рога сделал пародию на фотосессию, но забрался он в прорубь.

Фото: vk.com

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