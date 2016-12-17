Очередная последовательница «Школьника в болоте» залезла в прорубь

Пользователи соцсетей высказали опасения о здоровье юной девушки.
Еще один человек забрался с компьютером в прорубь ради фотосессии в духе «Школьника в болоте». Юная девушка снялась в одном платье, стоя в ледяной воде, и выложила фотографии в социальные сети. Другие пользователи ее поступок не слишком оценили, высказав опасения за здоровье.
Прошлым летом креатив южноуральского школьника и его брата, устроивших фотосессию в болоте набрал вирусную популярность. Спустя полгода у них появились последователи — уже второй человек забрался в прорубь, прихватив с собой компьютер и устроив фотосессию. Снимок девушка выложила в социальные сети, в ту же группу «Как я встретил столбняк», где начал набирать свою славу «Школьник в болоте».
— Когда нет хаты на Новый год, даже чтобы просто посидеть за компом, — подписала свой снимок автор фотографии Наташа Курнаева.
Администратор группы отметил, что идея залезать в прорубь, пародируя южноуральского школьника, уже переросла в флешмоб. Пользователи высказали свои опасения за здоровье девушки и ее репродуктивную функцию в будущем. Однако свою тысячу «лайков» героиня фотосессии собрала.
Напомним, братья Алексей и Игорь Назаровы из Челябинской области проснулись знаменитыми после того, как опубликовали в популярном
Фото: vk.com