Зачем Челябинску нужны желтые мусорные баки и как ими правильно пользоваться

Разбираемся, что можно выбрасывать в новые контейнеры и куда отправятся эти отходы

В конце декабря на контейнерных площадках Челябинска стали появляться желтые баки для сбора вторсырья — мусора, который можно увезти отдельно от других отходов и переработать. Пока не всем горожанам понятно, зачем нужны такие нововведения.

Куда отправляется раздельно собранный мусор, что можно, а что нельзя сбрасывать в «солнечные» контейнеры и с какими трудностями сейчас сталкиваются сборщики, рассказали в пресс-службе регоператора «Центр коммунального сервиса».

Сортировка мусора действительно может помочь решить проблему загрязнения природы: выборка вторсырья из отходов сокращает объем мусора, который захоронят на полигонах и свалках. Отдельно стоит отметить, что содержимое цветных баков будет переработано и получит новую жизнь в другой форме. В Челябинске уже установили 1713 желтых контейнеров.

«Почти треть мусорного ведра россиянина заполняется тарой и упаковкой из пластика, металлов, бумаги и стекла. Вместе с пищевыми отходами все это в итоге направляется на сортировочные комплексы, где происходит выборка вторсырья. Однако сортировка отходов в домашних условиях позволяет увеличить объем выборки годных к повторному использованию фракций. Чтобы раздельный сбор отходов стал доступным и массовым, на контейнерных площадках установили специальные емкости», — отметили в ЦКС.

В желтые контейнеры можно выбрасывать сразу четыре вида мусора: пластик, макулатуру, металл и стекло. Задача этих баков — отделить годное к переработке вторсырье от органического мусора.

Пластик





Можно: бутылки из-под напитков, емкости из-под косметики или бытовой химии с маркировками на этикетке: PET (01) и HDPE (2).

Нельзя: емкости от масложировых продуктов, подложки и контейнеры, пластиковые тубы из-под зубной пасты, одноразовую посуду и упаковки от чипсов, соусов, яиц.

Стекло





Можно: только бутылки, банки и подобные емкости.

Нельзя: оконное стекло, лампочки и хрусталь.

Макулатура





Можно: картон (без пластикового слоя), газеты, журналы, тетради и офисную бумагу. На таких отходах не должно быть скотча и остатков еды.

Нельзя: салфетки и бумажные полотенца, одноразовую бумажную посуду, обои и фотографии. Лучше воспользоваться обычными зелеными контейнерами.

Металл





Можно: алюминиевые банки, изделия из латуни (старые смесители), металлическую посуду.

Нельзя: батарейки и аккумуляторы, банки из-под краски, фольгу, загрязненные остатками еды консервные банки и электроинструменты.

Желательно любые отходы перед отправкой в бак ополоснуть.

«Снятие этикеток не является обязательным, но если вы это сделаете, то упростите дальнейшую переработку», — добавили в ЦКС.

Крышки от пластиковых бутылок надо откручивать. Это нужно, чтобы из тары вышел воздух и она занимала меньше места в мусоровозе.

Все это важно, потому что отходы из желтых контейнеров отвозят не на свалку, а в сортировочные комплексы. Там мусор делят на типы и очищают от отходов, которые нельзя было бросать в специальный бак, но кто-то все-таки бросил. Отобранное вторсырье отправляют на перерабатывающие предприятия.









В ЦКС рассказали, что на старте проекта сталкиваются с некоторыми трудностями. Основная проблема — люди не обращают внимания на указания, размещенные на желтых баках, и выкидывают туда все подряд.

Чтобы выделить желтые баки и сделать неудобным сброс туда неподходящего мусора, крышки сделали закрытыми, с небольшими отверстиями. Однако, по словам представителя ЦКС, некоторые люди без определенного места жительства залезают в баки, чтобы достать оттуда отходы, после чего оставляют крышку открытой. В таком виде часть горожан пока воспринимает желтые контейнеры наравне с привычными зелеными.





Сейчас новые баки иногда можно встретить переполненными. Это связано в том числе с проработкой логистики на первом этапе проекта.





«С начала реализации проекта прошел слишком маленький промежуток времени (один месяц). Сейчас можно констатировать, что не все жители и управляющие компании, участвующие в проекте, привыкли к нововведению, с чем и связано большинство возникающих сложностей. Но, учитывая большой масштаб проекта, работу можно оценить как удовлетворительную, поскольку массового переполнения контейнеров не наблюдается», — пояснили в ЦКС.

Представитель регоператора добавил, что работа над устранением появившихся проблем ведется. Например, водителям мусоровозов дали указания закрывать крышки новых контейнеров. На информационных стендах во дворах и самих баках размещают разъясняющую информацию.

Кроме того, в компании добавили, что проект нужен и самим горожанам. Даже тем, кто не интересуется проблемами экологии.

Участвующие в раздельном сборе мусора влияют на тарифообразование. Одна из статей затрат в тарифе — захоронение мусора на полигонах. Выборка из отходов вторичного сырья и отправка его на переработку сокращает объемы мусора, вывозимого на захоронение. Соответственно, уменьшаются затраты на эту статью и сдерживается увеличение суммы в квитанции.

Напомним, ранее губернатор Алексей Текслер поделился результатами недавнего личного опроса, который он провел на своей странице «ВКонтакте». Как заявил глава региона во вторник, 31 января, порядка 40% респондентов уже разделяют мусор. Еще столько же готовы это делать, но рядом нет специального контейнера.