Зачем армяне дарят друг другу розы и обливаются водой?

Журналист ИА «Первое областное» приняла участие в национальном обряде

Минувшее воскресенье, 24 июля, выдалось жарким. В одном из заведений Челябинска армянская молодежь в этот день с азартом обливала друг друга водой. Но дело вовсе не в изнуряющей жаре, от которой они хотели охладиться. Ребята проводили национальный обряд, о котором подробнее узнала (и даже приняла участие) журналист ИА «Первое областное».

В Армении чтут и отмечают древний языческий праздник Вардавар, он совпадает с христианским Преображением Иисуса Христа. В этот день принято обливать прохожих водой, ставить возле домов букеты роз. Большие компании собираются на застолье, танцуют и поют национальные песни. Также в этот праздник принято прощать все обиды друг другу.

Почему именно вода — основной элемент этого праздника? По одной из версий, праздник Вардавар был посвящен истории богини любви и водной стихии Астхик и бога Ваагну. Традиционно люди несли букеты роз к местам поклонения богине, совершали жертвоприношения и обливались водой. С принятием христианства Вардавару, как и празднику огня и любви Терендез, церковь дала христианское толкование.





Отмечается Вардавар через 14 недель после Пасхи. Он входит в число пяти главных праздников Армянской апостольской церкви наряду с Рождеством, Крещением, Пасхой, Успением Пресвятой Богородицы и Воздвижением Креста Господня. Вардавар чем-то напомнил мне наш, славянский праздник Ивана Купала, главными атрибутами которого служат огонь и вода.

В Челябинской области проживает много армян. Если верить статистике, это больше 10 тысяч человек. И многие из них стараются сохранить национальные традиции и обычаи, в том числе прививая их детям. Возможно, поэтому на празднике в минувшее воскресенье собралось много детей и молодежи.





Праздник начался с еще одного национального обряда: в небо выпустили двух белых голубей. И здесь тоже есть библейский подтекст. Это символ ликования в честь конца Всемирного потопа. После того как птиц отправили на волю, армянская молодежь осыпала фонтан лепестками роз.

Взявшись за руки, присутствующие исполнили национальный танец кочари под армянскую музыку. К слову, танец совсем не сложный — с ним справилась даже я, которая раньше его никогда не исполняла. Находиться в кругу людей, которых ты совсем не знаешь, но которые пустили тебя в «святую святых» — на свой национальный обрядовый праздник, мне было очень приятно.





Дальше гостей праздника ждали различные конкурсы, где также основными элементом была вода: без помощи рук перенести с одного места на другое фрукты из воды; с завязанными глазами пройти со стаканом воды и не разлить его и так далее. Ребята активно участвовали в этих традиционных конкурсах. Тем более победителю доставался подарок — водный пистолет, который в конце праздника точно должен был пригодиться.





Самая интересная часть праздника — это обливание друг друга водой. Сперва все начиналось безобидно: струи воды выпускали из водных пистолетов и пластиковых бутылок. Но затем в ход пошли большие ведра с водой, которой окатывали всех, кто оказывался на пути. Гости с азартом занималась обливанием — и дети, и взрослые.





«Вода во время Вардавара считается целебной, и каждый армянин обязательно в этот день должен облиться водой. В Ереване к этому празднику подключается даже администрация города, обливая прохожих водой из пожарных машин. Принято в этот день также устраивать массовые танцы под народную музыку. В Челябинске такой праздник стараемся проводить ежегодно, если погода позволяет», — рассказала ИА «Первое областное» один из организаторов праздника Метаксия Ваграмян.





Собеседница также рассказала, что армяне по традиции празднуют и другие церковные праздники: Великую Пасху, Рождество и Новый год и любимый всеми молодоженами праздник Терендез, где основным элементом праздника являются прыжки через костер.