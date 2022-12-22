Зачатие Пресвятой Богородицы отмечают православные 22 декабря

По народному календарю в этот день существует большое количество запретов для беременных

Сегодня, 22 декабря, православные отмечают Зачатие Пресвятой Богородицы. Верующие почитают праведную Анну — мать Девы Марии. В народе в этот день отмечают Анну Темную. Подробнее об истории зачатия Богородицы, традициях и запретах праздника — в материале ИА «Первое областное».

По легенде, святая праведная Анна был младшей дочерью священника Матфана, происходившего из рода Аарона. Ее муж, праведный Иоаким, происходил из рода царя Давида, из которого и должен был произойти Мессия. Супруги вели праведную жизнь и любили бога, и только одно не давало им покоя — у них не было детей, несмотря на то что всю свою жизнь они горячо молились о зачатии.

В один из праздников Иоаким отправился в Иерусалимский храм, чтобы преподнести дары богу. Однако первосвященник отказался принять их, поскольку, по его мнению, бездетный Иоаким не имел божьего благословения. Праведник был очень огорчен этим и вместо того, чтобы отправиться домой к своей супруге Анне, ушел в пустыню, где на протяжении 40 дней строго постился и молился богу.

Анна все это время не находила себе места и считала себя главной виновницей их несчастья. Однако в один из дней, пока ее муж находился в пустыне, произошло чудо. Выйдя в сад, она увидела среди ветвей лаврового дерева гнездо с оперившимися птенцами и горько заплакала. В который раз помолившись богу, она пообещала: если у них с Иоакимом все-таки родится ребенок, то они посвятят его богу. В этот момент ей явился ангел и сообщил, что у нее родится дочь по имени Мария, через которую благословятся все племена мира. В тот же миг ангел с благой вестью явился Иоакиму. Каждый из супругов отправился в иерусалимский храм, чтобы поблагодарить бога. В Иерусалиме и была зачата будущая Богородица.

Анна Темная

В этот праздник существует большое количество запретов для беременных женщин. Например, им нельзя перешагивать через острые предметы, иначе роды будут тяжелыми. Запрещено разжигать огонь и брать в руки спички, в противном случае у ребенка останется отметина в виде большого родимого пятна. Кроме того, на Анну Темную нельзя есть жирную пищу, иначе ребенок будет крупным и роды пройдут тяжело.

А еще в этот день беременным женщинам следует поститься и избегать любых ссор и конфликтов. Тем, кто находится на последних сроках беременности, не следует заниматься рукоделием — как верили наши предки, нарушение запрета грозит тем, что у ребенка запутается пуповина.

Также на Анну Темную нельзя в одиночку выходить из дома и тем более отправляться в дальнюю дорогу или лес. Считается, что в этот день активизируется нечисть, способная навредить человеку, а в лесах волки собираются в стаи и представляют особую опасность.

Традиции на Анну Темную

В этот день было принято освобождать женщин от любой работы. Беременные молились святой Анне о рождении здорового ребенка и легких родах, замужние женщины просили ее о радости материнства. Молодые девушки в этот праздник молились Анне о суженом.

Также сегодня принято делать добрые дела, например помогать нуждающимся.

Народные приметы

На Руси считали, что с праздника Зачатия Пресвятой Богородицы начинались самые суровые зимние дни. При этом наши предки внимательно наблюдали за погодными явлениями, которые могли о многом рассказать. Вот некоторые приметы на Анну Темную: