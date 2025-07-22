Забывают о боли и встают на ноги: участники спецоперации восстанавливают здоровье в Челябинске

Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО предлагает бесплатный курс процедур

После ранений многие участники СВО нуждаются в долгой реабилитации. В Челябинске пройти ее можно бесплатно в Едином центре поддержки и реабилитации участников СВО на Университетской Набережной, 123. О возможностях центра расскажем в этом материале.

Сергей Кузьмин ушел на спецоперацию год назад. Провел «за ленточкой» около пяти месяцев и получил тяжелое ранение.



«В ноябре командир дал задание зачистить лесополосу. Противник там хорошо окопался. Мы выполнили задание, но в наступлении я поймал пулю в живот», — рассказывает Сергей.

Пуля задела не только мягкие ткани, но еще и позвоночник. Доктора спасли жизнь Сергею, но его тело потеряло чувствительность ниже пояса.

«Когда ты не чувствуешь своих ног, ощущения очень странные. Как будто к тебе привязали две веревки, и ты их должен носить за собой. Но изменения к лучшему уже отмечаю. Я лежал в нескольких госпиталях. Со мной работали великолепные доктора. Сегодня мне обещают, что я все-таки встану на ноги», — признается Сергей.

После занятий лечебной физкультурой, физиопроцедур и массажа Сергей начал чувствовать свои ноги. Сейчас чувствительность пропадает чуть ниже колена. Особый упор врачи делают на разработку икр и стоп.

«При помощи механического помощника мы заставляем стопы Сергея двигаться вверх и вниз, в разные стороны. Это снимает отеки с ног и позволяет суставам не закостенеть, сохранить амплитуду движений», — рассказывает врач лечебной физкультуры Ирина Волкова.

В молодости Сергей почти профессионально занимался пауэрлифтингом: поднимал 250 килограммов становой тяги и делал жим с весом 150 килограммов. Сейчас это кажется нереальным. Но Сергей старается нарастить мышцы и уже записался в обычный тренажерный зал.

А на занятиях в Центре реабилитации поднимает кружки, подушки и ложки в виртуальной реальности. Пациент надевает VP‑очки или шлем и занимается в специальной программе, где можно ходить по комнате и совершать бытовые движения, а еще — ловить рыбу и даже плавать с дельфинами.

«Сначала мы думали, что бойцы не будут играть в эти игры. Но они играют, радуются, веселятся: пинают мячики в виртуальной реальности, ловят бабочек, плавают», — рассказывает заместитель директор Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО Михаил Моторин.

В виртуальной реальности Сергей Кузьмин очень любит бытовые сюжеты: ходить по комнатам и выполнять простые задания — открывать шкафы, чистить зубы, поднимать вещи с пола.

Говорит, это позволяет ему тренировать внимание и напоминает о любимой профессии. Сергей — строитель, монтажник. Когда поправится, он мечтает построить дом для семьи. А еще — купить беговые кроссовки и пробежаться в них по стадиону.

«У пациента большое желание встать на ноги и пойти. Реабилитация будет долгой, мы разделили ее на этапы. Но уже есть первые результаты: растет чувствительность ног, увеличивается объем движений в нижних конечностях, улучшается настроение. Сергей Петрович всегда шутит и работает на занятиях с удовольствием», — хвалит своего подопечного врач лечебной физкультуры Ирина Волкова.

Сегодня программы реабилитации для участников СВО в Челябинске предлагают несколько разных площадок.

«Первый, ранний, этап реабилитации обычно проходит в госпитале. Второй — в больнице. А третий — на таких площадках, как наша. Бойцы приходят к нам в центр и заключают соответствующий договор. После этого мультидисциплинарная команда врачей осматривает пациента и назначает ему комплекс процедур», — рассказывает Михаил Моторин.

Программа реабилитации обычно рассчитана на 30 дней. Через 15 дней медики оценивают эффективность курса и корректируют его, если нужно. Если желаемый эффект не достигнут, курс реабилитации можно повторить.

Реабилитация начинается с простых упражнений. Когда пациент видит, что у него что-то получается, его настроение поднимается, растет желание работать. Тогда нагрузка растет, а вместе с ней приходят и первые результаты.

«Если человек хочет достичь результата, то результат обязательно будет. Но нужны усилия, сила воли», — добавляет Михаил Моторин.

В физиокабинете есть аппараты, которые помогают бороться с воспалением тканей, отеками, улучшают микроцируляцию крови, снимают боли и повышают иммунитет. А ультразвук и специальные аппараты помогают рассасывать рубцы, которые остались после ранений. В центре также работают «школа ходьбы» и «школа падения» для пациентов с ампутацией и протезами.

И еще одно важное обстоятельство: если необходимо, Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО организует доставку бойцов на занятия. Специальная машина привезет бойца в центр и обратно домой, также ему помогут спуститься на улицу и разместиться в машине.