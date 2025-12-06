Заброшку на гостевом маршруте Челябинска закрывают фальшфасадом

Снести дом не могут из-за трех собственников

В Челябинске аварийный дом на Свердловском проспекте, 6 закрывают фальшфасадом по решению мэра Алексея Лошкина. Спецконструкции скроют неприглядный фасад здания, расположенного на гостевом маршруте, и дополнительно ограничат вход в заброшенное помещение, сообщили в пресс-службе администрации города.

«На специальный металлический каркас закрепят порядка 1,4 тысячи квадратных метров баннерной сетки. Работы завершат 8 декабря, после вокруг здания установят новое ограждение»,— уточнили в мэрии.

Дом признан аварийным и находится в плачевном состоянии. Фактически там никто уже не живет. Но снести него не могут из-за того, что трое собственников не согласны с суммой компенсации и судятся.