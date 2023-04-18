Заболеваемость взрослых ОРВИ и гриппом на Южном Урале превышает эпидпорог

На прошлой неделе врачи отметили небольшой рост обращений

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области остается благополучной. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает Роспотребнадзор региона.

«На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 1,3%. Рост заболеваемости отмечен среди детей 7—14 лет на 8,7% и среди детей 0—2 лет на 2,8%. Заболеваемость детей 3—6 лет ниже уровня прошлой недели на 1,9%. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ взрослого населения соответствует уровню прошлой недели»,

— уточняют в Роспотребнадзоре.

В целом по региону уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 7%. Однако среди взрослого населения он превышает эпидпорог 21%.