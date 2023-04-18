«На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 1,3%. Рост заболеваемости отмечен среди детей 7—14 лет на 8,7% и среди детей 0—2 лет на 2,8%. Заболеваемость детей 3—6 лет ниже уровня прошлой недели на 1,9%. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ взрослого населения соответствует уровню прошлой недели», — уточняют в Роспотребнадзоре.
В целом по региону уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 7%. Однако среди взрослого населения он превышает эпидпорог 21%.
По данным лабораторных исследований, отмечается циркуляция вирусов гриппа В и гриппа А, а также риновирусов, сезонных коронавирусов, РС-вирусов, аденовирусов, вирусов парагриппа и бокавирусов.
Между тем 735 человек заболели коронавирусом за неделю в Челябинской области. Каждые сутки инфекцию диагностируют у сотни южноуральцев.
Кстати, на прошлой неделе Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак-Д» для детей 6—11 лет.