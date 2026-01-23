Заболеваемость ОРВИ в Челябинской области снова выросла после праздников

Но пока она ниже, чем до Нового года

В Челябинской области отмечают сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа. После новогодних праздников число обращений за медпомощью выросло. Однако по сравнению с последней рабочей неделей 2025 года заболеваемость ОРВИ и гриппом сейчас ниже в 2,2 раза, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Лабораторные исследования показывают, что основную долю в структуре заболеваемости составляют вирусы гриппа A (H3N2), парагриппа, аденовирусы и риновирусы. Также фиксируются единичные случаи гриппа A (H1N1), гриппа B и COVID-19», — уточняют эпидемиологи.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендует жителям соблюдать меры личной профилактики:

— тщательно мыть руки после улицы, перед едой и после пользования общими предметами;

— поддерживать в помещениях комфортную температуру, регулярно проводить влажную уборку и проветривание;

— в местах скопления людей использовать защитные маски;

— избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды.

Эти простые меры помогут снизить риск заражения в период активной циркуляции респираторных вирусов.