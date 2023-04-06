Заболеваемость ОРВИ среди взрослых в Челябинской области выше эпидпорога на 10%

Но число заболевших постоянно снижается

Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области благополучная, и только по взрослому населению эпидпорог превышен на 10,3%, сообщает региональный Роспотребнадзор.

«В целом уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 26,4%, в том числе он ниже эпидпорога среди детей. Заболеваемость взрослого населения выше эпидемического порога на 10,3%», — говорят в ведомстве.

По данным лабораторных исследований, отмечается циркуляция вирусов гриппа В и гриппа А, а также риновирусов, сезонных коронавирусов, РС-вирусов, аденовирусов и вирусов парагриппа.