«В целом уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 26,4%, в том числе он ниже эпидпорога среди детей. Заболеваемость взрослого населения выше эпидемического порога на 10,3%», — говорят в ведомстве.
По данным лабораторных исследований, отмечается циркуляция вирусов гриппа В и гриппа А, а также риновирусов, сезонных коронавирусов, РС-вирусов, аденовирусов и вирусов парагриппа.
Для профилактики гриппа и ОРВИ эпидемиологи рекомендуют носить защитные маски в общественных местах, избегать контактов с больными, мыть руки после возвращения с улицы и использования общих предметов, а также вести здоровый образ жизни и полноценно питаться.
Между тем в Челябинской области впервые с 2020 года зарегистрированы два случая заражения корью.
Также стало известно по данным Минздрава, что в Челябинской области 949 человек заболели коронавирусом за неделю.