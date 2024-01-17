Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинской области выросла на 85%

Подъем пошел после выхода южноуральцев с январских каникул

За первую рабочую неделю нового года на Южном Урале на 85% выросла заболеваемость острыми респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом и гриппом. Об этом в среду, 17 января, сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.

«Рост заболеваемости зафиксирован среди всех возрастных групп и связан с объединением организованных коллективов после новогодних каникул, а также с активным обращением граждан за медицинской помощью при появлении симптомов ОРВИ», — говорят в ведомстве.

Среди дошкольников заболеваемость выросла более чем на 60%, среди школьников — более чем на 90%, а среди взрослых — на 96%.

Эпидемиологи говорят, что сейчас в регионе активно циркулируют вирусы гриппа, в том числе вирус H3N2, и коронавируса.

Чтобы не заразиться, следует соблюдать меры предосторожности: мыть руки с мылом после возвращения с улицы и перед едой, избегать контакта с больными и носить защитную маску в общественном транспорте.