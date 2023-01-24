Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинской области снизилась на 10%

Но эпидемия еще не закончена

На Южном Урале снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом практически во всех возрастных категориях, за исключением школьников 7—14 лет. Об этом во вторник, 24 января, сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.

«Ситуация характеризуется как эпидемическая с тенденцией к снижению. В целом за прошедшую неделю заболеваемость снизилась на 9,5%: среди взрослых — на 21,8%, среди детей трех-шести лет — на 4,5%, среди детей до двух лет — на 12,3%. И только среди школьников 7—14 лет уровень заболеваемости вырос на 18%»,

— говорят в Роспотребнадзоре.

При этом заболеваемость среди взрослого населения превышает эпидпорог на 65,6%. Среди детей заболеваемость ниже эпидпорога, и все же в четырех классах по области ввели карантин.

Ситуация по ковиду остается спокойной. За минувшие сутки коронавирусом заболели 58 человек, в том числе шестеро школьников. Один пациент умер.