Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинской области пошла на спад

Медики объясняют эту тенденцию длинными выходными

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области продолжает оставаться неблагополучной, но наблюдается тенденция к снижению числа свежих случаев заражения. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.

Так, на прошлой неделе уровень заболеваемости снизился на 33%. В целом он теперь ниже эпидпорога на 12,5%, и только среди взрослого населения превышает эпидпорог примерно на треть.

«Стоит отметить, что снижение уровня заболеваемости произошло из-за того, что в длинные выходные гораздо меньше людей обращались за помощью в медицинские организации», — замечают в Роспотребнадзоре.

Между тем заболеваемость коронавирусом постепенно растет. На прошлой неделе в среднем за сутки медики выявляли 270 свежих случаев заражения.