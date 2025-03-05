Заболеваемость ОРВИ и гриппом на Южном Урале выросла на 12%

Роспотребнадзор поделился статистикой за неделю

С начала года в Челябинской области отмечается еженедельный подъем уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. На прошлой неделе увеличился на 12%, сообщает региональный Роспотребнадзор.

«По данным лабораторных исследований, наблюдается рост случаев гриппа. В структуре лабораторно подтвержденного гриппа грипп А составляет 10,6%, А АH1N1 pdm 2009 — 29,9%, грипп В — 59,5%. Среди вирусов негриппозной этиологии активно выявляются сезонный коронавирус, риновирус и РС-вирус», — говорят в ведомстве.

Специалисты советуют землякам соблюдать меры предосторожности, а при появлении первых симптомов — обращаться к врачу.