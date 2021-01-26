В поселке Малая Сосновка опять шумит строительная техника: рабочие возводят три дополнительных корпуса новой инфекционной больницы. В понедельник, 25 января, о ходе работ отчитался представитель подрядчика.
«Работы ведутся по уже проверенной технологии быстрого возведения зданий. Сваи забиты. Сейчас мы бетонируем и армируем плиты перекрытия, приступили к прокладке коммуникаций. Каждый день на строительной площадке работают 55-60 человек, но совсем скоро их количество увеличится до сотни. К работе подключатся еще 25 единиц строительной техники», — рассказал корреспонденту медиахолдинга «Первое областное» руководитель проекта строительства второй очереди инфекционной больницы в Малой Сосновке Иван Гущенский.
Вторую очередь больницы планируют ввести в эксплуатацию весной 2021 года. Три новых корпуса вместят 54 дополнительных койки. Во время пандемии при необходимости они позволят увеличить мощность новой инфекционной больницы еще на 280 мест.
Палаты в новых корпусах также будут с выходом на улицу через предбокс, а прием пациентов - через отдельные входы. К палатам и реанимационному блоку подведут медицинский газ. Само здание оснастят современными системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой контроля и управления доступом.
Строительство держит на личном контроле губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Сжатые сроки строительства необходимы, чтобы другие стационары, отданные под ковидные базы, скорее вернулись в плановую медицину.
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