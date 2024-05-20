За южноуральскими выпускниками на ЕГЭ будут следить более 2 тыс. камер

Системой видеонаблюдения оборудованы все аудитории в 85 пунктах проведения экзаменов

В четверг, 23 мая, в России, в том числе в Челябинской области, стартует основной период Единого госэкзамена. Проходить итоговую аттестацию южноуральские выпускники будут под пристальным надзором — в каждой аудитории во всех пунктах сдачи ЕГЭ в регионе смонтирована система видеонаблюдения, сообщает пресс-служба Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

«В каждом помещении установлено не менее двух IP‑камер — всего 2386 устройств в 85 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Все цифровые камеры поддерживают высокое видеоразрешение и транслируют качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора: в кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные школьников, содержание регистрационных бланков и ответы остаются в тайне», — рассказали в компании.

IP-камеры смонтированы также в 48 аудиториях регионального центра обработки информации (РЦОИ), где проводится обработка информации, находятся эксперты предметных и апелляционных комиссий.

«Видео из аудиторий в режиме реального времени будет транслироваться на специальный портал „Смотри ЕГЭ“. В пунктах, расположенных в труднодоступных местностях области, будет вестись запись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения также попадет на сайт. Доступ к нему получат представители РЦОИ, исполнительной власти, подведомственные организации и наблюдатели», — добавили в Ростелекоме.

Многоступенчатый контроль — следить за выпускниками будут не только наблюдатели, но и искусственный интеллект — позволит повысить объективность оценки выпускных испытаний, полагают в компании. Машинное зрение ежедневно будет просматривать онлайн-видеопоток, а в офлайне — архивные видео из тысяч аудиторий страны. При обнаружении подозрительного поведения участников (использования средств связи и шпаргалок, а также выноса контрольно-измерительных материалов) нейросеть подаст сигнал, система автоматически отметит его и запись поступит на проверку наблюдателю, затем на утверждение к модератору, а после — на отработку в пункт проведения экзаменов.