За выезд на встречную полосу россияне могут попасть в тюрьму на два года

Законопроект о поправках в УК РФ утвержден Государственной думой

В России введено ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения. За выезд на встречку теперь могут привлечь к уголовной ответственности. Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы приняты в третьем чтении Госдумой РФ, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



По данным депутатов, более 40 процентов российских водителей, даже будучи оштрафованы за превышение скорости, все равно продолжают нарушать ПДД. Повторный выезд на встречку практикуют 10 процентов автовладельцев.

Поправки были внесены депутатами всех пяти фракций, составляющих Госдуму. Главная из них — появление в УК РФ новой статьи «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами». Этот закон ужесточает ответственность для сознательных нарушителей скоростного режима и любителей выезжать на встречную полосу.

«Обычные штрафы таких автохамов не останавливают. Зачастую ради „хайпа“ в социальных сетях они готовы на любые нарушения, не задумываясь, что тем самым рискуют жизнью и здоровьем окружающих. Ситуации, когда лихачи регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, — недопустимы», — заявил председатель Думы Вячеслав Володин.

Если автовладелец уже имеет административный штраф и лишен прав за превышение скорости более чем на 60 километров в час, выезд на встречную полосу или трамвайные пути (исключение — объезд препятствия), то повторное нарушение обернется уголовным преследованием. Наказание составит до двух лет лишения свободы с запретом на определенные должности и деятельность. К сроку может также прилагаться штраф — 200—300 тысяч рублей или зарплата за один-два года. Рецидивисты могут попасть за решетку на срок до трех лет со штрафом до 600 тысяч рублей.