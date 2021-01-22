За выдачу водительских удостоверений без сдачи экзаменов осужден житель Каслей

В обмен на «услуги» он получил 190 тысяч рублей

Каслинский городской суд вынес приговор 63-летнему председателю аттестационной комиссии автошколы «Перекресток». Мужчина признан виновным в коммерческом подкупе.

В период с 2017 по 2020 год обвиняемый получил от восьми жителей Каслинского района 190 тысяч рублей за выдачу свидетельств о профессии водителей категорий «А», «В», «С», «СЕ». При этом данные люди экзамен не сдавали и в автошколе не обучались.

«В итоге 5 из 8 лиц на основании незаконно полученных свидетельств о профессии водителя получили в ГИБДД водительские удостоверения. Судом виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Также рассматриваются иски о признании выданных свидетельств и удостоверений недействительными.