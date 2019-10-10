За урожаем приходите к новому году: земляника зацвела на Таганае

Биологи объясняют цветение теплой погодой.

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В национальном парке «Таганай», заметили белые цветы земляники. Из-за теплых дней, растение «перепутало» сезоны, отмечают в сотрудники нацпарка.

«В первой декаде месяца температура была почти на семь градусов выше обычной. Нежные белые цветы замечены возле одной из троп. Судя по всему, за урожаем можно будет приходить ближе к новому году», — отмечают сотрудники национального парка «Таганай».

Биологи отмечают, что у подобных культур в южных краях несколько урожаев в год, а наши не сильно отличаются. Поэтому из-за теплой погоды и солнца земляника зацвела. Переживать за то, что земляника не выживет зимой, не стоит.

«У разноцветных культур это распространенное явление. Оно позволяет снимать несколько урожаев в год. Было несколько солнечных дней, и температуры существенно повысились. Это послужило сигналом, чтобы растения зацвели. Культура не прихотлива, те растения, которые резко уйдут в холод немного пострадают, но критичного ничего не произойдет», — рассказал челябинский биолог.

В этом году в национальном парке рекордно теплый октябрь. Так в прошлые годы средняя температура на Таганае во второй месяц осени не превышала 0 — +9 градусов.