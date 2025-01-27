Уход за инвалидами и пожилыми позволяет получить 1,8 пенсионного коэффициента в год

Сейчас в Челябинской области 125 тысяч человек используют такую возможность

Период ухода за гражданами с инвалидностью I группы или лицами старше 80 лет учитывается в страховой стаж. За полный календарный год такого ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, напоминает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Челябинской области.

Южноуральцам, которым в 2024 году производились компенсационные выплаты в связи с уходом за инвалидом I группы или за лицом старше 80 лет, периоды ухода будут автоматически учтены на индивидуальных лицевых счетах.

Начиная с 2025 года, для начисления баллов нужно подать заявление в СФР. Направить заявление можно через портал госуслуг, а также лично в любой клиентской службе СФР.

«Кроме заявления может потребоваться письменное подтверждение от инвалида I группы или пенсионера старше 80 лет либо членов его семьи. Например, подтверждение необходимо в ситуации, когда ухаживающий проживает отдельно», — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Напомним, с 1 января 2025 года был преобразован институт компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и лицами старше 80 лет. Отделение СФР по Челябинской области автоматически установило к пенсиям этих граждан выплаты на уход.

В Челябинской области выплаты получают более 125 тысяч человек.