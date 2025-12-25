За целое десятилетие 2025 год стал рекордным по количеству магнитных бурь

Метеорологи все еще подсчитывают дни с неблагополучным геомагнитным фоном

В 2025 году дней с магнитными бурями было столько, сколько не фиксировалось метеорологами за последние десять лет. В последнюю неделю этого года установлено, что магнитные бури наблюдались в 69 случаях против 44 в 2024 году. Еще более значительным оказался рост общего числа дней с геомагнитными возмущениями: таких в текущем году оказалось 164 — это на 75% больше, чем в прошлом году, когда было 94 подобных дня.

«На рост числа бурь повлияло большое количество корональных дыр на Солнце. Их массовое формирование стартовало уже в первые месяцы года. Эти структуры воздействовали на Землю чаще вспышек и других явлений солнечной активности. При этом в декабре на Землю продолжает действовать масштабная корональная дыра, так что значение может поменяться», — сообщает irk.ru.

Абсолютным рекордсменом XXI века пока является 2003 год, когда было зарегистрировано 272 геомагнитно возмущенных дня из 365, в том числе 154 дня с магнитными бурями.

Читайте также: Как улучшить самочувствие в нестабильную погоду.