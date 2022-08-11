За сутки лесные пожары ликвидировали в пяти районах Челябинской области

На территории региона действует высокий класс пожарной опасности

В Челябинской области за сутки ликвидировали пять лесных пожаров на площади 4 га в Ашинском, Каслинском, Октябрьском, Увельском и Чебаркульском лесничествах. На тушении возгораний работали 67 человек и 21 единица техники, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На сегодня в регионе установился четвертый класс пожарной опасности, местами он доходит до самого высокого — пятого.

«Несмотря на то что количество пожаров относительно прошлого года сократилось на 56%, а площадь — на 93%, не стоит забывать: пожароопасный период еще не закончен. Сейчас установилась сухая и ветреная погода. В предстоящие выходные просим всех жителей и гостей области быть предельно осторожными с огнем в лесу», — прокомментировал замначальника ГУ лесами Челябинской области Юрий Золотухин.

Леса патрулируют, чтобы пресечь нарушения правил пожарной безопасности, проведено уже более 4,5 тысячи таких мероприятий. Составлено 143 административных протокола. Всего с начала 2022 года на территории лесного фонда ликвидировали 284 возгорания на площади 2462 га.

Если вы увидели лесной пожар, немедленно позвоните на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55, а также 112.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Карталинском районе ввели особый противопожарный режим. Леса запретили посещать из-за жары.

Напомним, в прошлом году в Карталинском районе вспыхнули природные пожары. Огонь уничтожил 14 тысяч гектаров леса.

Жителям Джабыка и Запасного, чьи дома уничтожил пожар, построили новое жилье. Спустя год мы посетили Джабык, чтобы узнать, как селяне пережили эту зиму и какие планы они строят на будущее.