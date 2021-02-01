За сутки из ковидных госпиталей в Челябинской области выписали 579 человек

Свежая сводка Минздрава на 1 февраля 2021 года

В Челябинской области за последние сутки новую коронавирусную инфекцию диагностировали 278 местным жителям. Число подтвержденных диагнозов достигло 45 тысяч 498 случаев. Из ковидных госпиталей выписали 579 человек, всего от COVID-19 вылечились 33 тысячи 92 пациента. Продолжают болеть еще 10 тысяч 653 южноуральца.

«За прошедшие сутки умерло 13 человек: от COVID-19 — 7 человек, от других причин — 6 человек», — сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Всего в регионе за время пандемии провели почти полтора миллиона исследований на коронавирус, за прошлый день сделали 8 813 тестов.

В Челябинской области продолжает действовать масочный режим, в общественных местах нужно соблюдать социальную дистанцию. Людям старше 65 лет рекомендуют сохранять режим самоизоляции.

Напомним, что в минувшие выходные в Челябинске проходило бесплатное тестирование на коронавирус. Рассказываем, сколько людей прошли исследование в торгово-развлекательных комплексах города.

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 1 февраля 2021 года мы собрали в отдельном материале.