За сутки из Челябинска вывезли 40 тысяч кубометров снега

Морозы в выходные осложнили работу техники

Челябинские подрядчики продолжают работу по уборке снега с дорог. Резкое понижение температуры в выходные осложнило работу техники, в частности погрузчиков с гидравлическим оборудованием, были случаи ее отказа. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин на аппаратном совещании в мэрии.

«Сегодня мы сделали главный акцент на вывозе снежных куч. За последние сутки из города вывезено около 40 тысяч кубометров снега. Это значительный объем, над которым работают все подрядчики. Снегосвалка работает в штатном режиме, сбоев там нет», — заявил глава города.

Отдельно фиксируются локальные проблемы — снежные завалы в междворовых проездах. О них подрядчикам даются отдельные указания на их устранение.