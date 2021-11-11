За сто лет население Челябинской области увеличилось в два раза

В областной универсальной библиотеке сравнили данные переписей разных лет

Челябинская областная универсальная научная библиотека подготовила уникальную подборку литературы по теме «Переписи населения на Южном Урале», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Издания, собранные в библиотеке, содержат массу интересных данных о регионе. Например, из старых записей мы узнаем, что в 1737 году в Челябинской крепости проживала 191 семья, а годных в казаки тогда было 379 душ.

По данным Всероссийской переписи населения 1920 года, то есть сто лет назад, в Челябинской губернии проживали 1 млн 562 тысячи 218 жителей, причем сельское население составляло 86%.

А уже в 1970 году число городских жителей в Челябинской области достигло 78% от общей численности, то есть в 3,5 раза превысило сельское.

По данным переписи 2010 года, численность населения области превышает 3 млн человек. Получается, что за век южноуральцев стало в два раза больше.

«Перепись населения 2021 года станет новой страницей в истории Южного Урала, написанной беспристрастным языком статистики. Напомним, на этот раз жители области могут самостоятельно переписаться через портал госуслуг. В условиях пандемии данные меры значительно сокращают контакты переписчиков и респондентов», — замечают в правительстве области.

Также переписаться можно на стационарном участке в МФЦ либо позвонить на стационарный участок и ответить на вопросы переписчика по телефону. Телефон оперативного штаба по проведению переписи: 8-919-320-71-28.