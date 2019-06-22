/ За соблюдением порядка на «Аркаиме» следили с помощью беспилотников

Сотрудники правоохранительных органов дежурили в заповеднике во время наплыва туристов.

В заповеднике «Аркаим» Челябинской области 21 июня, во время Дня летнего солнцестояния, собирается множество туристов, желающих насладиться природой, а также почувствовать силу солнца. Для обеспечения охраны общественного порядка на территории заповедника дежурили сотрудники правоохранительных органов.



Сотрудники ОМОН и авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Челябинской области совместно с коллегами из полиции, а также представителями добровольных народных дружин и частных охранных предприятий обеспечили охрану общественного порядка. Бойцы магнитогорского ОМОН во время народных гуляний контролировали порядок и безопасность гостей заповедника в составе пеших патрулей. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии.

Наблюдение за общественным порядком с воздуха осуществлялось сотрудниками авиационного спецподразделения Росгвардии с помощью беспилотных летательных аппаратов.