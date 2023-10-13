За сбор растущего в Челябинской области редкого растения начнут лишать свободы

Принятый Госдумой закон вступил в силу

В России ужесточили наказание за сбор родиолы розовой — краснокнижного растения, которое растет, в том числе и в Челябинской области. За уничтожение этого вида теперь можно попасть не под административную, а под уголовную ответственность. Соответствующий закон, принятый Госдумой в апреле, вступил в силу. Подробности сообщили в Минприроды России.

В апреле депутаты Госдумы приняли закон, который вводит уголовную ответственность за уничтожение, незаконный сбор и продажу особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу России. В Минприроды конкретизировали, что речь идет о родиоле розовой, грибе мацутакэ и женьшене настоящем.

В пресс-службе южноуральского нацпарка «Зюраткуль» отметили, что родиола розовая растет на хребте Нургуш.

«Она занесена в Красную книгу, ее сбор запрещен. Мы даже старались не выкладывать ее изображения, чтобы люди не знали, как она выглядит и не собирали», — сообщили в нацпарке. В Минприроды отметили, что по наблюдениям ученых, численность родиолы розовой падает, помимо прочего, из-за нелегального сбора. Нередко ее используют в нетрадиционной медицине.

«По статистике эти редкие растения часто контрабандой пытаются перевезти за рубеж. Анализ показал, что административные штрафы нарушителей не останавливают, поэтому необходимо было наказание ужесточать», — сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. За незаконный сбор, хранение, продажу или покупку краснокнижных видов грозит до двух лет исправительных работ или до четырех лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей. За незаконные приобретение или продажу могут назначить до пяти лет принудительных работ со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.



«Наказание многократно ужесточается, если нарушение было допущено лицом с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с публичной демонстрацией в интернете», — добавили в Минприроды. В министерстве отметили, что свидетели уничтожения видов, которые включены в перечень особо ценных, должны сообщить об этом в полицию.