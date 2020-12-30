За разбои, угон и убийства вынесли приговор двум жителям Челябинска

Суд отправил их в колонию строгого режима

Челябинский областной суд огласил приговор 24-летнему Александру Павлову и 23-летнему Артему Бакуткину. Молодые люди признаны виновными в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище и иное хранилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшим, в угоне автомобиля.

Также первый подсудимый признан виновным в убийстве, пособничестве в убийстве путем предоставления орудия преступления, сопряженном с разбоем. Второй — в убийстве двух лиц. Оба не имеют официальной работы, не женаты, ранее судимы.

В июле 2019 года Бакуткин был в гостях у Павлова в одном из бараков Тракторозаводского района Челябинска, мужчины выпивали. Позже они пошли к двум братьям, проживающим по соседству, там продолжили распивать спиртное. Хозяева занимались производством мебели, в квартире хранилась крупная сумма денег. Когда пьяные братья уснули, Бакуткин дважды ударил топором одного из них, Павлов пошел в спальню и зарубил второго. Первый подсудимый также вонзил нож в шею каждого из братьев.

Ночью злоумышленники скрылись, вернулись на следующий день, обыскали жилище и вскрыли сейф. Их добычей стали 3 700 рублей, инструменты и техника. Похищенное они сбыли в ломбарды, получив не более 30 тысяч рублей. Через три дня после убийства они вывезли тела убитых на «газели» в лес, сбросили в овраг и закидали травой и мусором. Еще они угнали машину погибших и оставили в лесу.

«Тела братьев были обнаружены спустя три недели после происшествия в связи с обращением в полицию их матери, обеспокоенной отсутствием связи с сыновьями. В судебном заседании Бакуткин и Павлов вину признали частично», — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Каждому подсудимому назначено 19,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, с каждого в пользу матери погибших взыскана компенсации морального вреда в размере миллиона рублей. В пользу владельца похищенного имущества взыскан материальный ущерб в размере 13,6 тысячи рублей.