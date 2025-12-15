За проекты городского благоустройства проголосовало более 9 тысяч челябинцев

Сегодня последний день, чтобы выбрать территорию

Сегодня, 15 декабря, на платформе «Госуслуги» завершается сбор голосов за инициативные проекты, запланированные к реализации в Челябинске в 2026 году. В опросе приняли участие более девяти тысяч человек, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

В рамках голосования челябинцы могут выбрать общественные территории, которые, по их мнению, нуждаются в первоочередном благоустройстве. Это может быть сквер, парк, набережная, дворовая территория или любое другое пространство, требующее комплексного развития.

«Жители могут отдать свой голос за ту территорию, которая для них является важной и которую они бы хотели благоустроить. Голосование подходит к концу», — обратился к горожанам Алексей Лошкин.