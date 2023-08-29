За права жильцов разрушающегося дома на улице Островского вступилась челябинская прокуратура

Ведомство потребовало от властей оценить техническое состояние помещения

Многоквартирный дом № 5 на улице Островского в Челябинске проверила прокуратура. Проверяющие установили, что он имеет все признаки аварийности. В доме проживают ветераны труда и инвалиды. Администрации Челябинска выписали представление об устранении нарушений закона, сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре изучили и заключение ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области». В нем сказано, что разрушается отмостка фундамента, на нем имеются трещины и сколы, рушится штукатурка. А физический износ дома уже не представляет безопасность для жизни и здоровья жильцов дома.

В доме есть муниципальные квартиры, проживают инвалиды и ветераны труда. Местные органы власти не инициировали проверку состояния дома, не собрали комиссию, которая бы признала его аварийным, прокуратура выписала представление главе города об устранении нарушений закона.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.