За последнюю декаду октября челябинцы более 130 раз пожаловались на холодные батареи

Больше всего жалоб поступает от жителей Металлургического и Ленинского районов

Челябинцы продолжают жаловаться на холодные батареи в домах — за минувшую неделю (23-29 октября) на перебои с отоплением и его отсутствие в Центр управления регионом поступило 123 жалобы, за два последних октябрьских дня зарегистрировано еще восемь обращений, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Жалобы поступают от жителей всех районов, больше всего — из Ленинского, Металлургического и Тракторозаводского районов. Так, в редакцию «Первого областного» обратились жители дома 5 по улице Челябинского рабочего (Ленинский район). Отопление в аварийном доме даже не пытались включать, жильцы греются обогревателями и опасаются пожара.

«Мы просто замерзаем, обращались уже везде, приехала прокуратура — развела руками и уехала. Что нам делать? Дом старый, проводка не выдержит такого количества обогревателей», — рассказала жительница дома Яна Красных.

Она также добавила, что все управляющие компании от него отказались, а расселение намечено только на 2027 год.

Аналогичная ситуация складывается в нескольких домах по улице Котина (Тракторозаводский район).

В некоторых случаях решение проблемы заняло бы минуты, и управляющая компания вроде бы есть, но нет того, кто взял бы на себя ответственность. Такая ситуация сложилась в доме по 3-го Интернационала, 117: «Во многих квартирах холодные стояки. Неоднократно оставляли заявки в обслуживающую организацию — ООО „Теплый дом“, но безрезультатно. На прошлой неделе узнали, что директор УК уволился, с ним ушли другие сотрудники, работать некому. Вызвали аварийную службу Центрального района, специалист обнаружил проблему в подвале дома — воздушная пробка в стояках, а рычаг стояка перекрыт — но не взял на себя ответственность открыть его, сославшись на то, что это обязанность управляющей компании. В итоге уже месяц мы мерзнем», — пишут отчаявшиеся жильцы.

Обитателей дома 2 по Гагарина (Ленинский район) уже месяц гоняют по заколдованному кругу: «Управляющая компания отправила в ЖЭК, ЖЭК — к теплосетям, теплосети нам ответили, что у них все нормально и это не их проблема, и отправляют в управляющую компанию», — пишут жильцы. По словам заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова, источники теплоснабжения работают штатно, все теплоносители поданы на жилой фонд. «Есть точечные обращения горожан на низкие параметры теплоносителя или отсутствие теплоносителя в квартире или подъезде. В этих случаях мы ведем работу с управляющими компаниями и реагируем на все обращения граждан», — сказал Александр Астахов.

Напомним, глава Челябинска Наталья Котова поручила отрабатывать каждую жалобу на отсутствие отопления или его несоответствие нормативам.