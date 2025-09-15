За полгода адаптационные курсы в Челябинской области посетили более 22 тысяч иностранцев

Лекции Центра социокультурной адаптации помогают гостям из‑за рубежа избегать конфликтов и правовых ошибок

Адаптационные курсы Центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Челябинской области прослушали уже 22 тысячи граждан из-за рубежа, работающих и обучающихся на Южном Урале. Итог работы за полгода подвели в центре.

Упор работники центра делают на профилактике правонарушений и конфликтов: не только разъясняют иностранцам миграционное законодательство, но и помогают быстрее освоиться в новых условиях, понять местные традиции и нормы поведения.

Директор центра Михаил Подобед напоминает: главная задача — чтобы каждый, кто приезжает в регион, понимал свои права и обязанности, уважал законы и традиции России.

«Это важнейший вклад в общественную безопасность и комфорт как для самих приезжих, так и для местных жителей. Мы помогаем избежать недопонимания, конфликтов и правовых ошибок, которые могут иметь серьезные последствия», — отметил он.

Центр активно сотрудничает с работодателями, предлагая бесплатные выездные лекции и консультации для их сотрудников. Заключено 29 соглашений с предприятиями, привлекающими иностранную рабочую силу. Среди партнеров — предприятия строительной, промышленной и сельскохозяйственной отраслей, а также медицинские и образовательные учреждения. Также подписаны договоры о сотрудничестве с ведущими вузами Челябинска, включая ЮУрГУ, ЧелГУ. Уже началась работа со студентами и разработка курса специально под задачи вузов.