Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска ежедневно проводит претензионную работу по исполнению контрактов по содержанию улично-дорожной сети. Лишь за прошедшую неделю было выдано 47 предписаний.
«23 из них были выданы ООО «Строймеханизация». По состоянию на 27 ноября 18 выполнены, в том числе из ранее направленных, 10 в работе, по четырём подготовлены документы на штрафные санкции в связи с неисполнением», — рассказали в администрации Челябинска.
Также под претензии попали работы и других подрядчиков. ООО «Стройтех» было направлено четыре предписания — два уже исполнены и два в работе. ООО «Динамика» — 11 предписаний, пять из которых исполнено и шесть в работе. Также «под раздачу» попали и в ООО «Стройсервис» — им выдано девять предписаний, 5 из которых в работе и четыре уже выполнено.
Такое количество выданных предписаний стало итогом работы подрядчиков после недавних осадков — большое количество челябинцев жаловались в соцсетях на плохую и несвоевременную уборку дорог и тротуаров.