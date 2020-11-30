Мэрия Челябинска выдала 47 предписаний подрядчикам за ненадлежащее содержание дорог

Столько нарушений выявили лишь за прошедшую неделю.

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска ежедневно проводит претензионную работу по исполнению контрактов по содержанию улично-дорожной сети. Лишь за прошедшую неделю было выдано 47 предписаний.

«23 из них были выданы ООО «Строймеханизация». По состоянию на 27 ноября 18 выполнены, в том числе из ранее направленных, 10 в работе, по четырём подготовлены документы на штрафные санкции в связи с неисполнением», — рассказали в администрации Челябинска.

Также под претензии попали работы и других подрядчиков. ООО «Стройтех» было направлено четыре предписания — два уже исполнены и два в работе. ООО «Динамика» — 11 предписаний, пять из которых исполнено и шесть в работе. Также «под раздачу» попали и в ООО «Стройсервис» — им выдано девять предписаний, 5 из которых в работе и четыре уже выполнено.

Такое количество выданных предписаний стало итогом работы подрядчиков после недавних осадков — большое количество челябинцев жаловались в соцсетях на плохую и несвоевременную уборку дорог и тротуаров.