С понедельника на всей территории Челябинской области стартовали весенние субботники. В первые дни работы активно себя проявили челябинские и магнитогорские компании. С начала субботников в этих городах приняты заявки на вывоз 4961 мешка, из них сотрудниками ЦКС уже вывезено 2611.

 В Центре коммунального сервиса напомнили, что обеспечить уборку территорий, примыкающих к жилью, от листвы и другого мусора — это задача управляющих компаний. Вывоз обеспечит регоператор — УК должна направить заявку. 

«Выбранные локации для складирования мешков должны иметь транспортную доступность, После получения заявки перевозчик отходов свяжется с управляющей компанией для согласования даты и времени прибытия мусоровоза. В день вывоза УК должна предоставить персонал для погрузки отходов», — напомнили в компании.