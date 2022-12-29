За осквернение георгиевских лент накажут лишением свободы или многомиллионным штрафом

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

Георгиевскую ленту приравняли к символам воинской славы. За их осквернение грозит штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Документ за подписью главы государства Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

В законе поясняется, что георгиевская лента может быть использована в целях, которые связаны с исторической памятью. При осквернении символа воинской славы юрлицо рискует заплатить штраф от 3 до 5 млн рублей. Для физлица в аналогичном случае предусмотрен максимальный штраф до 3 млн рублей либо же лишение свободы на срок до 3 лет.

Согласно статье Уголовного кодекса о реабилитации нацизма, те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.