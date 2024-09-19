За оскорбления в родительском чате жительница Магнитогорска заплатит штраф

Женщина отправила в общую группу голосовое сообщение, где неприлично выругала одноклассника дочери

Мировой суд назначил штрафы 5 и 10 тысяч рублей жительнице Магнитогорска. Она отправила в родительский чат голосовое сообщение, в котором неприлично высказалась в адрес чужого ребенка.

Родителей мальчика возмутили оскорбления в адрес их сына. С доказательствами они отправились в правоохранительные органы.

После прокурорской проверки в отношении несдержанной мамы школьницы возбудили административное дело по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Мировой суд назначил женщине штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, ей придется возместить моральный вред и нравственные страдания несовершеннолетнего, который услышал о себе нелицеприятные вещи. Их прокурор и суд оценили в 10 тысяч рублей.

Исполнение судебного решения поставлено на контроль.

Автор: Анна Махнина