За октябрь 64 тысячи южноуральцев прошли диспансеризацию

Больше всего заботятся о своем здоровье сотрудники предприятий и частных фирм

В октябре южноуральцы решили уделить время своему здоровью. По информации областного минздрава диспансеризацию прошли 64 тысячи жителей региона. И это больше в разы, чем в предыдущие месяцы.

Активней всего на обследование идут сотрудники крупных предприятий, государственных и коммерческих организаций. Минздрав активно работает с компаниями и рассказывает о пользе обследования. Именно диспансеризация позволяет выявить на ранней стадии такие заболевания, как сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет и хроническую обструктивную болезнь лёгких. Они в 70% случаев становятся причиной преждевременной смерти.

«Мы готовы рассматривать любые удобные формы взаимодействия с работодателями: активно используются выездные формы работы, продолжается работа в вечернее время и выходные дни. В октябре уже более 19 тысяч человек, состоящих в организованных коллективах, прошли диспансеризацию», — рассказала Елена Недочукова, первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области.

Диспансеризацию в регионе можно пройти в 63 медицинских организациях. Для отдаленных поселений работают 13 передвижных медицинских комплексов.

По инициативе губернатора Челябинской области на сайте минздрава разработана специальная карта. Перейдя по ссылке https://zdrav74.ru/prophylactic/, можно онлайн выбрать удобную больницу и пройти обследование. Для удобства жителей сдать анализы получится и в вечернее время, и по субботам.