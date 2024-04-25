За объекты благоустройства на Урале проголосовали уже более 2 млн человек

Голосование завершится 30 апреля

Жители регионов УрФО активно участвуют в голосовании за выбор объектов благоустройства, которые приведут в порядок в 2025 году. По словам полномочного представителя президента Владимира Якушева, свой голос отдали уже два миллиона уральцев.

«До завершения голосования за объекты благоустройства остались считаные дни. Кто еще не принял в нем участие, призываю найти несколько минут и сделать свой выбор. Какими будут города, зависит от каждого из нас», — отметил Владимир Якушев.

В этом году в голосовании участвуют 200 территорий из 43 муниципалитетов Челябинской области. Оставить свой голос за один из них можно до 30 апреля на сайте za.gorodsreda.ru и через волонтеров.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится по инициативе президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».