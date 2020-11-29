За ночь в Челябинске вывезли на полигон 922 тонны снега

От снега продолжают расчищать не только дороги и тротуары, но и дворы.

Сегодня, 29 ноября, в Челябинске продолжается уборка снега. По данным Комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска, на улицах работает 297 единиц техники и более 100 рабочих.

«Сегодня на улицах Челябинска работает: 40 комбинированных дорожных машин, 83 трактора МТЗ, 154 погрузчика, 17 самосвалов, 3 автогрейдера. Технике помогает 104 дорожных рабочих. Производится механизированная очистка от снега дорожного покрытия и тротуаров. Выполняется сбор, вывоз снега и мусора; ведётся подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда»,— рассказали в пресс-службе Комитета.

Минувшей ночью на полигон вывезено 922 тонны снега.

Кроме того, по данным пресс-службы мэрии Челябинска, работы продолжаются и во дворах. Сегодня управляющие компании вывели на расчистку 129 единиц техники. Тротуары подметают 1360 дворников.