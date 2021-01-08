За ночь с улиц Челябинска убрали более 2 500 тонн снега

В городе работало 155 единиц техники и 53 рабочих

Более 2 500 тонн снега вывезли с улиц Челябинска. По данным комитета дорожного хозяйства города, в ночь на пятницу, 8 января, в столице региона работало 155 единиц техники и 53 рабочих, которые обеспечили уборку снежных осадков.



«В ночь с 7 по 8 января на улицах Челябинска работало 155 единиц техники: 32 КДМ, 59 МТЗ, 26 погрузчиков, 36 самосвалов, 2 автогрейдера. В уборке было задействовано 53 дорожных рабочих. Производилась механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части. Выполнялся сбор и вывоз снега, мусора, грязи; велась подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда. За ночь вывезено 2 632,5 тонны снега», — рассказали представители комитета дорожного хозяйства Челябинска.

Отметим, днем в пятницу, 8 января, на улицах Челябинска работает 187 единиц техники. В их числе 35 КДМ, 88 МТЗ, 36 погрузчиков, 26 самосвалов и два автогрейдера. Также в уборке задействовано 280 дорожных рабочих.