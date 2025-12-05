За незаконную рубку елок в Челябинской области могут оштрафовать на 500 тысяч рублей

Власти региона усилили контроль за лесами в преддверии праздников

С приближением Нового года в Челябинской области усилили охрану хвойных лесов. Однако, как отмечают в ГУ лесами, некоторые жители, желая сэкономить, все же отправляются за елкой в лес самостоятельно. Власти предупреждают: такая «экономия» может привести к серьезным последствиям.

«Для охраны хвойных лесов привлечены 273 инспектора. Организован 41 стационарный пост и 104 мобильные группы совместно с МВД», — говорит заместитель начальника ГУ лесами Челябинской области Юрий Золотухин.

За незаконную вырубку даже одного дерева грозит административная ответственность. Для граждан штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма вырастает до 50 тысяч, а для юридических — до 500 тысяч рублей.

Если ущерб превысит 5 тысяч рублей, нарушитель может стать фигурантом уголовного дела. По статье 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений») предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет, а в особо крупных размерах — до 7 лет. Также суд может назначить штраф до 3 миллионов рублей.

Эксперты и правоохранительные органы призывают жителей покупать деревья только на официальных елочных базарах. Первые елочные базары откроют в Челябинске 13 декабря.