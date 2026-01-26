Первый ярус челябинской снегосвалки заполнен, машины начали укладывать снег на второй. Только за минувшую неделю из областной столицы вывезли более 82 тысяч «кубов» снега, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.
«Это сейчас основной приоритет для УК. На этой неделе вновь ожидается снег, внутриквартальные территории нужно привести в порядок», — сказал глава города Алексей Лошкин.
Напомним, снегосвалка бесплатно принимает все собранные с улиц сугробы. Также горожан просят не оставлять машины рядом с контейнерными площадками, чтобы не мешать работе спецтехники и вывозу мусора.