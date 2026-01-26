За неделю из Челябинска вывезли более 82 тысяч кубометров снега

Городская снегосвалка заполнена на четверть

Первый ярус челябинской снегосвалки заполнен, машины начали укладывать снег на второй. Только за минувшую неделю из областной столицы вывезли более 82 тысяч «кубов» снега, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

«Это сейчас основной приоритет для УК. На этой неделе вновь ожидается снег, внутриквартальные территории нужно привести в порядок», — сказал глава города Алексей Лошкин.

Напомним, снегосвалка бесплатно принимает все собранные с улиц сугробы. Также горожан просят не оставлять машины рядом с контейнерными площадками, чтобы не мешать работе спецтехники и вывозу мусора.