За МРОТ и прожиточным минимумом в Челябинской области вырастут детские пособия

В регионе минимальную зарплату и прожиточный минимум проиндексируют на 10%

В Челябинской области, как и по всей стране, решением президента РФ Владимира Путина с 1 июня на 10% будет проиндексирован прожиточный минимум, с 1 июля — минимальный размер оплаты труда (МРОТ). От их размера зависит ряд социальных выплат для семей с детьми. Разбираемся, какие пособия тоже вырастут.



НА ЧТО ВЛИЯЕТ МРОТ?

Точные цифры МРОТ в Челябинской области пока не называют. По предварительным данным, с 1 июля 2022 года минимальный размер оплаты труда с учетом районного коэффициента составит 17 570 рублей 80 копеек (на сегодняшний день он установлен на уровне 15 973 рублей). Исключение — закрытые территориальные образования (ЗАТО) Челябинской области, у которых свой процент доплаты.

Это значит, что за полное рабочее время работники Челябинской области получают не меньше установленной суммы. Таким же является минимальный размер пособия по больничному листу в расчете на полный месяц болезни.

Еще МРОТ влияет на минимальный размер декретных, пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет. На действующий минимальный размер оплаты труда также опираются суды при назначении алиментов на ребенка.

НА ЧТО ВЛИЯЕТ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ?

Размер ряда пособий и выплат связан и с величиной прожиточного минимума. В Челябинской области на сегодняшний день он составляет 11 887 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 12 957, пенсионеров — 10 223, детей — 12 444 рубля. Эти суммы с 1 июня также будут увеличены на 10%.

«Выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты, подавать не потребуется», — сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Речь идет о выплатах беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, пособиях на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, федеральных и региональных социальных доплатах к пенсиям.

Также прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат.